Co jest w tym zaskakującego?

Wmawia się kobietom z każdej strony od małego (często również najbliższych), że priorytetem jest edukacja (z naciskiem na studia wyższe), "kariera", "rozwój". Przeciwne podejście (prorodzinne) było wyśmiewane. To jaki można mieć efekt?

No efekt jest taki jak wychowanie (w masie bo oczywiście są odstępstwa).