USA: młodzi mężczyźni uważają posiadanie dzieci jako największy sukces...
...kobiety wprost przeciwnie. "Dawno żadne dane nie zaskoczyły mnie tak jak to co pokazało MSNBC i Steve Kornacki. Priorytety dwóch grup z pokolenia Z."VoxClamantisInDeserto
68
Wmawia się kobietom z każdej strony od małego (często również najbliższych), że priorytetem jest edukacja (z naciskiem na studia wyższe), "kariera", "rozwój". Przeciwne podejście (prorodzinne) było wyśmiewane. To jaki można mieć efekt?
No efekt jest taki jak wychowanie (w masie bo oczywiście są odstępstwa).
@ACM04:
To może nie robić niczego co jest trudne i wymaga wysiłku. Do czego to niby doprowadzi?
@avanger666: Oczywiście że posiadają genetyczny instynkt. Myślisz skąd ten p-------c na punkcie kotów i psów wśród samotnych kobiet?
Tak. Młoda, zdrowa kobieta jak chce to może mieć dziecko. Za to młody facet musi przekonać jakąś kobietę, że nadaje się na ojca.
Swojego nie mam, ale jak 10 letnia siostrzenica mówi mi, że mnie kocha i jestem najlepszym wujkiem na świecie... To serce nie zna większej radości.