Groźny wypadek na Dolnym Śląsku. Crossowiec potrącił strażnika leśnego, który ch
Motocyklista crossowy jadący przez las na terenie Nadleśnictwa Świętoszów (pow. bolesławiecki) potrącił jednego ze strażników leśnych. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Sprawcą był 23-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego. Usłyszał już zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego.rybak_fischermann
Komentarze (34)
najlepsze
@sosiwoczostkowe: I niestety trudni do wytępienia.
@Nic_tu_po_mnie: bo to cokolwiek da. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I teraz oprócz mandatu i kary za potrącenie powinien jeszcze płacić za wszystkie służby wezwane na miejsce zdarzenia
@guardian_angel: nie popieram, ale rozumiem. Niestety, na takie coś może się nadziać rowerzysta a nawet i biegacz, bo tych dupków na pierdziawkach to nie byłoby mi szkoda.
„(…) Na szczęście miał na sobie kamizelkę kuloodporną (z wkładem balistycznym) (…)”.
No skończyłoby się tym czym się skończyło - człowiek został ranny.