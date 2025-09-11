Pies, który był pod opieką swoich właścicieli, nagle rzucił się na małego chłopca.
@slawek887: zastosujmy logikę odwrotną.
Jak pies do mnie podejdzie mogę go kopnąć lub zrobić mu krzywdę ostrym, ciężkim lub/i długim przedmiotem?
Oczywiście bez jakiejkolwiek agresji ze strony psa - podszedł powąchać.
Drakońskie mandaty za psy bez smyczy i bez kagańców i realna egzekucja tych przepisów.
Pozwolenia (jak z bronią) na posiadanie psów ras agresywnych. Do tego solidne OC.
Wystarczy, że będą obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz realne wysokie mandaty za pogryzienia ludzi.
Nie 200 zł... ale 1-2 tysiące.
Ucieczka z psem z miejsca pogryzienia, jak ucieczka samochodem z miejsca wypadku.
i ich psów też