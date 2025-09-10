Wiecie, że w znaleziskach dotyczących Sebastiana M. nie można pisać o nim "śmieć"? Absolutnie i kategorycznie do tego nie zachęcam, bo jeśli napiszecie o nim śmieć prędko przyjdzie moderatorka i swoimi otyłymi palcami usunie wasz wpis i zacznie też grzebać w starych wpisać szukając co by tu wymoderować. Nie piszcie tak.