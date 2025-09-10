Sebastian M. wjechał w auto rodziny. Jechał z nim pasażer- adwokat z Łodzi.
Ruszył proces Sebastiana M. który oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnej kolizji dwa lata temu pod Piotrkowem. W samochodzie pasażerem hyl adwokat z Łodzi. Ciekawe co zezna jako świadek?Hahaharry
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
Powinien odpowiedzieć za pomoc w ucieczce
Moderacja usuwa wpis z powodu hejtu i podawania danych osobowych za 3... 2... 1...
Środowisko już rozgrzane, żeby pouczać, że opinia publiczna wyciąga błędne wnioski, nie zna się i zaraz przemądre głowy wyjaśnią co należy myśleć.
XD
Może, że rodzina z Myszkowa wlokła się całą szerokością jakąś koreańską trumną kołach zrobioną z zapałek? W dodatku blokowała drogę królowi sebixowi.
On może to zeznać.