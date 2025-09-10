UE rozważa zakaz social mediów dla osób poniżej 16. roku życia
Komisja Europejska zapowiedziała, że zajmie się analizą potencjalnych regulacji dotyczących dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Dyskusja ma być inspirowana rozwiązaniami przygotowywanymi w Australii.Konrad13
Komentarze (145)
najlepsze
@tutjeszyn: I logowanie się peselem pod każdym komentarzem w sieci. I wysyłanie policji koniecznie o 6:00 w blasku kamer, by aresztować niepokornych...
Whatsapp nie jest jeszcze groźny, spełnia jedynie funkcje komunikatora.
Najgorszy jest syf z tik toka, instazjeby z instagrama i inne brednie o których nie mam pojęcia.
Dla przykładu: Wiem, że a-----l jest szkodliwy (mimo że dostępny), więc staram się go nie pić. Nie wsiadam za kierownice, jeśli jestem podpity, bo w najlepszym wypadku zabije tylko siebie,
A po drugie to wykształcenie o niczym nie świadczy.
Że też ludziom nie wstyd pisać takich rzeczy.
kochane unijczyki
@jan-fifalski: Przespałeś ostatnie ruchy? To już w fazie testów, wdrożenie za rok. Wymówka - walka z po*no.
UE ma w dupie dzieciaki i ich dobro, za to jest zainteresowana jak największym dokręceniem śruby i inwigilacji wobec obywateli