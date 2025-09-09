Rosyjskie drony wlatuja do Polski. Przestrzen powietrzna nad Rzeszowem zamknieta
Przestrzeń powietrzna wokół lotniska Rzeszów-Jasionka w Polsce jest zamknięta z powodu nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa, jak donosi NOTAM. Dzieje się tak w związku z doniesieniami o rosyjskich dronach wlatujących do Polski.Dorodny_Wieprz
Komentarze (701)
najlepsze
Ma wiedze wieksza niz inni
@damian_m: Swego czasu innym odpisywałem, że ta wojna to jest głównie problem Europy. Dużo ludzi natomiast pisze, że nie i USA przyleci na żelaznym rumaku i nas uratuje. Jest to bardzo naiwne myślenie.
Tak czytalem na wykopie i tiktoku, ludzie kochaja rosje a tu takie cos
Przeciez #tonienaszawojna mowil kristofer ballsack i doktur memcen
Rosja + Białoruś + cała armia Ukrainy (1 mln ludzi!) + cała 40-milionowa ludność Ukrainy w razie potrzeby.
"Niech spadają. Byle nie trafiały w inwestycje deweloperskie!"
Też jestem zdania, że trzeba było wcześniej im pisać, że jesteśmy oburzeni ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)