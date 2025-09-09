Rząd zakazał social mediów, młodzież spaliła parlament i żonę premiera
Fala protestów rozlała się po Nepalu po tym, jak rząd zablokował dostęp do portali społecznościowych. 22 osoby nie żyją, premier podał się do dymisji, ministra finansów nagiego przeciągnięto za autem po ulicy...Kir91
To tak jak w Polsce i większości częściej świata. Politycy chyba zapomnieli ze oni maja służy obywatelom a nie na odwrót. Brawo Nepalczycy.
@duzy_gracz: My od zmiany mamy wybory i tak się dzieje w każdym cywilizowanym kraju. To że w jakimś kraju rząd upadnie, wcale nie oznacza że sytuacja ludzi się poprawi wbrew wykopowemi hurraoptymizmowi...
Na szczęście polska to nie jakaś azjatycka dzicz.
@volodia: ty nawet nie znasz mechanizmu rozdziału mandatów w sejmie xD który wraz z progami maksymalnie premiuje największe partie ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■ unikat na skalę świata jak popatrzysz w liczby. Polecam.
Szkoda, że zaraz Chiny im tam zrobią obronę dyktatury.