Majtaczył już kilka minut po wypadku
Nie udzielił pomocy ofiarom, nie zadzwonił nawet na policję, czy straż pożarną lub pogotowie. Dzwonił jedynie do ojca i według świadka najbardziej przejmował się zniszczeniem swojego bmw... Następnie zniszczył dowód w sprawie kasując zdalnie dane swojego iphone'a...Kismeth
Komentarze (85)
Zawodowcy.
@ZbednyNick: Dane w pamięci są zaszyfrowane, usuwany jest klucz, a odszyfrowanie danych staje się niemożliwe. Przez 20 lat, technika jednak się rozwinęła i sposoby z przed ćwierćwiecza z PC nie działają dziś na komórkach.
drogiego nie dlatego że super zna sie na fachu, tylko dlatego że pije z dyrektorami sądów na rautach
dowalą mu pełny wyrok pod publiczke, a potem jak przycichnie to puszczą na areszt domowy czy inne więzienie półotwarte, a po 4 latach wyrok sie skończy
N oznacza niebezpiecznego dla siebie lub otoczenia i oni siedzą w jednoosobowych celach monitorowanych, prawda że pewnie go wsadzą z innymi od wypadków i prawdą jest że będzie tam żył jak król bo sie wykupi i będzie sponsorem na celi więc włos mu z głowy nie spadnie i tyle.Dodatkowo w większości wiezień są różne oddziały, w jednym budynku możesz mieć
Wypuszczano ich na pewno w niemal każdą zimę (miesiące wliczane do odbywanej kary) oraz skrócono im długość kary do odbycia w więzieniu o co najmniej rok.
Dobre sprawowanie, poręczenie majątkowe oraz jeszcze trzeci argument - utrzymanie ,,nieszkodliwych" więźniów zimą jest zbyt drogie. Tyle, dostawali warunkowe przedterminowe zwolnienia z odbycia kary i skrócenie
Co innego świadczenie przeciw sobie, a co innego niszczenie dowodów.
Reasumując - to jest skandal, że sąd zezwolił na mediacje. Jakie k---a mediacje? Zginęła w męczarniach rodzina. Mąż, żona i dziecko. Zero
wielki grill, wielkie felgi aby móc zademonstrować swój poziom społeczny