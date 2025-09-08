Imparato ostrzega: Cele emisyjne CO2 to wyrok dla europejskiej motoryzacji
Europa musi zmienić szkodliwe przepisy! Jean-Philippe Imparato, jeden z kluczowych menedżerów Stellantis, nie owijał w bawełnę podczas spotkania z dziennikarzami na salonie samochodowym w Monachium. Cele redukcji emisji w obecnym kształcie są zabójcze dla europejskiej branży podkreśliłfrancuskie
Komentarze (46)
@xistobal: Żeby ludzie tacy jak ty i @krzyzakmm , którzy czepiają się nieistotnych szczegółów a nie ogólnego przekazu, mieli pożywkę. Jak widzisz, zadziałało. Jak to w Bolzdze... Ludzie dyskutują o kolorze czcionki a nie o treści plakatu.
Okazało się że Chińczycy są lepsi w te klocki i nas wydymali używając naszych własnych rozwiązań które skopiowali i rozwineli że są tańsze i lepsze od naszych.
Amerykanie nas dodakowo dojechali bo mają kilkukrotnie tańszą energię od
@konradpra: To wszystko prawda. Tylko widząc że jedziemy w przepaść, dlaczego nie możemy zawrócić?
No właśnie czego? Bo nie zdziwiłbym się gdyby za te 5-10 aktualne elity dostały ciepłe dobrze posadki w chińskich konsorcjach jak Gerhard Schroeder.