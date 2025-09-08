Usuwanie tatuaży w Polsce. "Płaciłam za nie paczką pierogów. Dziś ich żałuję"
Chociaż tatuaże są coraz bardziej popularne, duże grono osób żałuje ich posiadania. - Mój pierwszy tatuaż zrobiłam sobie sama w wieku 17 lat. Obecnie mam ich 18. Prawdę mówiąc, żałuję, że w ogóle zaczęłam się tatuować. Jestem w trakcie usuwania - mówi w rozmowie z nami Joanna.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (200)
W przypadku dużych tatuaży nie za bardzo jest je jak usunąć bez śladu.
@tomasz-aleksander-barania: dodatkowo wychodzą badania sugerujące ryzyko Chłoniaka Hodgkina- węzły chłonne absorbują barwnik jako element obcy.
@MirabelleCooper: U mnie wywołują zażenowanie, uśmiech politowania, albo uruchamiają tryb "uwaga, patus". W zależności od sytuacji.
To, ze oni pisza, ze nie chca miec nic wspolnego z danym typem ludzi (tu akurat tatuaze, gdzie indziej tancerze, jeszcze gdzie indziej oskarki czy inne gowno) to komplement dla normalnych ludzi, takze specjalnie bym ich zdaniem
Bardzo nie podobaja mi sie tatuaze na twarzy, szyi, dłoniach. Jak ludzie maja naciapane jakiś małych znaczków, jakby robili co impreze po pijaku. W niskiej jakości jakies losowe wzorki.
I do tego wszyscy bez względu na wiek - z nadwagą.
Dziwni ludzie, nie dbać o siebie i jeszcze się tatuować...