Nie chce się rozstać, ale nowych poprawek jakoś nie widać.

Prawda jest taka, że w7 (osobiście uważam go za windę z podium: 2k professional, XP, W7) jest już momentami problematyczny w użytkowaniu właśnie ze względu na brak poprawek, aktualizacji w tym także problemy ze współpracą z przeglądarkami.

Jest już chociażby całkiem sporo stron www, które nie wyświetlają się poprawnie.

Czy w7 mógłby być nadal wspierany? Pewnie tak, ale po co jak trzeba