Mozilla nie może rozstać się z Windows 7. To się nazywa wspracie.
Deweloperzy z Mozilli będą zapewniać wsparcie Firefox w starych systemach Microsoftu i Apple przynajmniej jeszcze do marca 2026 roku.deap
@noHuman: robienie z linuxa Windowsa jest jak weganie jedzący steki warzywne :P
Także będziesz mieć poprawki, ale do starej wersji, która będzie coraz mniej praktyczna w użyciu.
@BreathDeath: Plot twist: akurat na to hajs pochodzi od Netscape
Prawda jest taka, że w7 (osobiście uważam go za windę z podium: 2k professional, XP, W7) jest już momentami problematyczny w użytkowaniu właśnie ze względu na brak poprawek, aktualizacji w tym także problemy ze współpracą z przeglądarkami.
Jest już chociażby całkiem sporo stron www, które nie wyświetlają się poprawnie.
Czy w7 mógłby być nadal wspierany? Pewnie tak, ale po co jak trzeba
Nie, to się nazywa wsparcie