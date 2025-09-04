"Polski nabywca nie szuka już mieszkania na etapie dziury w ziemi" - prezes Atal
Deweloper Atal w pierwszym półroczu 2025 roku wydał o 50% mniej mieszkań niż rok wcześniej. Jeszcze większy, bo 54-procentowy, był spadek wydanej powierzchni użytkowej lokali. "Polski nabywca nie szuka już mieszkania na etapie dziury w ziemi" - stwierdził prezes Atal, Zbigniew Juroszek.przemyslaw-tabor
Komentarze (21)
tyle że teraz rynek sie na tyle rozjechał że na etapie dziury w ziemi płacisz może 3-5% mniej niż za gotowe, wiec sie nie dziwie ze nikt na
po prostu obecnie młodzi niechętnie kupują wielką płytę - jednak budynki które dla wiekszości z nas były/są codziennością, dla obecnych ~25-latków z wiekszych miast którzy biorą kredyty są po prostu synonimem starych czasów i czymś "na nie".
Jest z tym jednak pewien problem - ludzie kupują przed tobą lepsze lokale i nie mozna czekać w nieskończoność, bo zostaną same badziewia.
Od zakupu do zamieszkania minęło pół roku.