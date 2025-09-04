Ostatnio przekonałem się że żeby ze skierowaniem np. od kardiologa przyjęto cię na oddział to musi obejrzeć cię lekarz... na SOR.

Najpierw czekasz 4-5 miesięcy na NFZ kardiologa, on daje ci skierowanie na oddział a następnie spędzasz 8h na SOR żeby zrobił ci te same badania wymagane wcześniej przez kardiologa. Czemu następnym razem od razu nie jechać na SOR skoro można oszczędzić 4-6 miesięcy?



BTW. Nic nie wykryli, zdarzenia wykluczające cię z