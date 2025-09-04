SOR, przez wiele godzin bez picia, jedzenia i badań.
Ponad 24 godziny w ciemnej izolatce bez jedzenia i picia. Albo w samym pampersie, bez wody i opieki przez ponad 16 godzin. Takich skrajnych przypadków zaniedbań w szpitalach jest coraz więcej.PiotrSkargarkson
Komentarze (31)
najlepsze
@VanGogh: może poczekać w kolejce razem z innymi potrzebującymi, a nie ekspres do wszelakich badań bo jaśniepan n------y w trzy d--y i po raz 11 w tym miesiącu zgarnięty z ulicy na sor
Najpierw czekasz 4-5 miesięcy na NFZ kardiologa, on daje ci skierowanie na oddział a następnie spędzasz 8h na SOR żeby zrobił ci te same badania wymagane wcześniej przez kardiologa. Czemu następnym razem od razu nie jechać na SOR skoro można oszczędzić 4-6 miesięcy?
BTW. Nic nie wykryli, zdarzenia wykluczające cię z
@aresius: Dlatego masa ludzi wybiera SOR.
Wszystko przez to że droga badań i diagnozy nawet wstępnej jest długa i często wielomiesięczna. Powinno się powiązać badania z specjalistami i skrócić wszelkie te procesy.