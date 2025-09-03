Dlaczego Polska od 30 lat nie ma elektorwni atomowej - lekcja historii
tl:dr zachód nie chciał, żeby Polska miała tanią emegię a NSZZ Solidarność im w tym pomagałaMajkiFajki
Komentarze (73)
@MarekAnatol: z ognia też nie powinniśmy korzystać, bo można się poparzyć? Z błędów należy wyciągać wnioski, a ryzyko oceniać przez pryzmat potencjalnych zysków. Jeśli ryzyko jest nikłe, a zyski znaczące (dalej mowię o ogniu- jak będziesz ostrożny to się nie poparzysz, a tym bardziej
Jak bardzo trzeba mieć namieszane w głowie, żeby tę argumentację łyknąć? I tu nasuwa się klasyczna odpowiedź: jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Czyli kto dostał, żeby lobbować przeciw.
Tzn. były jeszcze SD i PSL, ale one z ustrojowej definicji były tylko przystawkami, mającymi za zadanie tworzyć pozory demokracji.
Od strony ideologicznej PZPR mogła bez trudu dokończyć Żarnowiec, bo przecież nie mogła przegrać wyborów, a wtedy jeszcze nikt nawet nie myślał o mającej nastąpić za 3 lata transformacji ustrojowej. Elektrownia nie powstają z bardziej
Po pierwsze było to bardzo krótko po Czarnobylu. Ludzie bardzo obawiali się energetyki atomowej.
Po drugie byliśmy bankrutem i kasa państwa zmieściła pustkami.
Po trzecie, zużycie prądu po bankructwie przemysłu spadło.
@Anomalocaracid: NIe. Rozmyślnie wyłaczno systemy bezpieczeństwa do celów testów, ale elektrowni byla sprawna.
Po piąte wykopki to debile. Skoro narracja jest taka że zachód chciał zrobić z nas tanią montownię i że zrobił to niby jak to chcieli osiągnąć równocześnie wysokich kosztach związanych z energią?
Po szóste op to debil/ruska onuca/kofedepisowiec wyrywające z kontekstu dokumenty bez znania realiów byle pasowało mu pod narrację.
@MarekAnatol: Słowacy zamiast zezłomować swoje dwa projekty elektrowni atomowych po Czarnobylu to je zawiesili czasowo, jeden dokończyli w 2006, a drugi w 2023.
W Polsce się nie dało ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@exoone
Atomu w Polsce nie będzie nigdy.