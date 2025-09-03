Ostrzegał, że tania energia w krajach transformujących się gospodarczo może hamować inwestycje i destabilizować rynek.

Jak bardzo trzeba mieć namieszane w głowie, żeby tę argumentację łyknąć? I tu nasuwa się klasyczna odpowiedź: jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Czyli kto dostał, żeby lobbować przeciw.