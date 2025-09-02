Ryanair podnosi premie dla pracowników za wyłapywanie ponadwymiarowego bagażu
Ryanair podnosi premie do 2,50€ i znosi ich limit dla pracowników za wyłapywanie "za dużych" toreb. Hiszpańskie sądy wielokrotnie orzekały przeciwko nim, a UOKiK wszczął dochodzenie. Czy to w ogóle legalne?progressbar
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Komentarze (33)
najlepsze
Najbardziej po dupie dostanie taki klient jak ja co mu będzie wystawać poza wymiarem 1cm ;/
Jeszcze w 3 kubki niech zaczną grać.
I potem powstają takie genialne pomysły z tym żeby przeprogramować systemy tak by rozdzielały ludzi jak najdalej od siebie jak nie zapłacą za wybranie miejsca. Albo wprowadzają jakiś nowy rozmiar MIKRO bagaża który ma się mieścić pod siedzeniem.
Kiedyś podręczny był w standardzie. Teraz za podręczny już trzeba zabulić a w