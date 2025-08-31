Nastolatki rozmawiają z botami. Sztuczna inteligencja nie jest przyjacielem.
Dwa głośne wątki z ostatnich dni pokazują, jak szybko zmienia się rozmowa o ryzykach AI. Rodzice 16-letniego Adama Raine'a pozwali OpenAI, twierdząc, że ChatGPT w długich rozmowach nie tylko normalizował jego myśli o samobójstwie, ale też udzielał niebezpiecznych wskazówek.PiotrSkargarkson
I to już bardzo dużo, bo wiele osób nie ma absolutnie nikogo. Na pocieszenie powiem że drugą z tych osób poznałem trochę ponad rok temu.
Większość ludzi jest zapatrzonych w siebie. A i pogadanie z tym chatbotem czasem nie jest złe, bo fajnie potrafi zebrać nasze myśli i
edit: jak dobrze "zaprogramujesz" bota i dasz mu dobry context i wytyczne, to naprawdę jest w stanie świetnie pomóc, kwestionować Twoje myśli i podejście, itp. Tylko to i tak nie zastąpi relacji z drugim człowiekiem.
leniwy rodzic zawsze znajdzie winnego bo przeciez nie znajdzie winy w sobie
@3mortis: Tutaj akurat ogromny problem jest taki, że nie tylko nastolatkowie bardzo często nie mają z kim porozmawiać.
