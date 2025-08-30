Zajrzał do menu w kawiarni w Poznaniu i zdębiał. Takiej opłaty jeszcze nie było
Restauratorzy stale zaskakują klientów nowymi pomysłami na zdobycie nieco grosza, wprowadzając kolejne absurdalne opłaty "Dla osoby towarzyszącej nieskładającej zamówienia naliczana jest opłata serwisowa 6 zł"MistrzKowalski
@MistrzKowalski: Kolego - dzięki temu zmniejszą się zyski o 20, 30% potem składasz podanie o pieniądze z KPO na jacht i kilka domków pod wynajem - czego tu nie rozumieć? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Może restauracja miała podobny problem.
Obok jest szkoła językowa. Mam przeczucie że nagminnie kupowała jedna osoba herbatkę, a kolejnych kilka siedziało i tylko miejsce blokowało.
"Każdy cm3 zużytego tlenu - 0,40zl"
"Każde zdanie zamienione z obsługą - 0,03zl za każdą głoskę plus 30% dopłaty dla jąkających się"
@LudzieToDebile: Jeszcze się rozkręcą :)