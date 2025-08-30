Z jednej strony płacenie za to, że nic się nie zamawia jest dziwne i kontrowersyjne, z drugiej widziałem kiedyś jak osoby prowadzące mlmy spotykali się w restauracjach z potencjalnymi nowymi pracownikami zamiast w biurze i na 8 osób tylko 1 czy 2 coś zamówiły a stolik zajęty na 1,5h plus robiły duży hałas co przeszkadzało innym gościom.



Może restauracja miała podobny problem.