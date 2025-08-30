Pan Piotr Szczerek najsłynniejszy Polak opowiada o swoich watościach.
Odwiedzamy firmę DROGBRUK słynnego producenta kostki. Pan Piotr opowiada o swojej drodze zawodowej i o wartościach którymi kieruje się w życiu. Opowiada jak zdobywał wiedzę i wyniósł najlepsze obyczaje, dzięki którym zasłyną na świecie i rozpromował Polskę.Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Zabrać dziecku? Może i ma pieniądze, lecz jak zwykle u takich. Bieda mentalna wychodzi.
https://www.pzt.pl/1_344/kontakt.aspx