Bardzo głupia śmierć, zapewne bardzo dobrego pilota. Przecież tam wszystko może pójść nie tak, przy takim manewrze.



Często słyszę, że to "cyrkowcy", ale przecież nawet cyrku, życie człowieka nie może zależeć od jednego czynnika. Tutaj mówią, że powodem mogła być temperatura - więc nawet samolot mógł zadziałać prawidłowo, pilot mógł nie popełnić żadnego błędu, a i tak doszło do tragedii.



Więc po co ten manewr? Nie można na pokazach stosować bezpieczniejszych manewrów,