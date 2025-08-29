To nie wojsko chciało akrobacji tylko SLAB
Według generała Kukuły wojsko było sceptyczne do stworzenia zespołu pokazowego. Slab przez pół roku ich męczył, aż w końcu się zgodzili.NocnyFuriat
Wojsko nie chciało i nie widziało żadnego interesu w budowaniu zespołu akrobacyjnego, ani w prowadzeniu pokazów. To pilot z parciem na szkło ich molestował przez pół roku żeby zgodzili się na zbudowanie zespołu cyrkowego i budowanie jego sławy i ego.
Teraz trepy walą sciemę że latanie kilka metrów nad ziemią to element szklenia bojowego xD No a co ma taki trep powiedzieć, że
W dodatku dlaczego topowy pilot w Polsce miał konto w mediach społecznościowych z pełnym imieniem i nazwiskiem, udzielał wywiadów...serio dowództwo mu nigdy nie
Tiger Demo Team istnieje od 10 lat, a Krakowian został liderem dopiero w 2023 roku
No i teraz ruscy wiedzą, że najlepszy polski pilot nie potrafi zrobić pętli na małej wysokości, a reszta jest tylko gorsza...
OP nie znając kontekstu nie zrozumiał tej wypowiedzi i sobie dorobił resztę historii, że niby Kukuła decydował o powstaniu teamu, że niby to był pomysł SLABa itp. itd. Do zakopania jako
Często słyszę, że to "cyrkowcy", ale przecież nawet cyrku, życie człowieka nie może zależeć od jednego czynnika. Tutaj mówią, że powodem mogła być temperatura - więc nawet samolot mógł zadziałać prawidłowo, pilot mógł nie popełnić żadnego błędu, a i tak doszło do tragedii.
Więc po co ten manewr? Nie można na pokazach stosować bezpieczniejszych manewrów,
@deletenomads: Tu nie zabrakło 30-50 metrów do wyratowania, tutaj była gruba przesada o kilkaset metrów, żeby mówić, że temperatura była winna.
@deletenomads: bo to stały punkt programu, w Lesznie też go robił, ale dobre kilkaset metrów wyżej
@deletenomads: Jakby był taki dobry to by się w ten sposób nie r----------ł.
@gimemoa: wystarczy nie robić fikołków na pokazach
Kolejny, teraz ten, męczył aż wymęczył. I 250mln w piach, bo kosztów jego szkoleń nie doliczam.
Dobrze, że nikogo nie zabił bo na przykład jeden Ukrainiec na Air Show wyciągnął aż 77 trupów. https://en.wikipedia.org/wiki/Sknyliv_air_show_disaster
Przynajmniej poszedł do więzienia. Im powinni na AirShow dezaktywować katapulty to by może więcej respektu mieli.