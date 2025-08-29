Nowe prawo uderzy w miłośników offroadu. Rząd zaostrza przepisy, kary w górę
Kierowcy quadów i motocykli crossowych będą musieli na dobre zrezygnować z jazdy po lasach? Rząd przygotował projekt.motorzyna
@mx109: ... i które są regularnie ignorowane, nie respektowane, wykroczenia są nieścigalne, sprawcy nieuchwytni, a w ogóle to "niska szkodliwość społeczna czynu" i tyle.
Coś jak nie działające 12 zakazów prowadzenia pojazdów, albo obowiązek smyczy i kagańca dla psów...
Więc ich zaostrzanie niewiele zmienia, no ale 99% społeczeństwa się cieszy - to bezcenne.
Ale w ogóle całkowicie się zgadzam. Sranie zakazami/nakazami nic nie zmieni. Aktualnie obowiązuje już zakaz wjazdu pojazdami silnkkowymi do lasów.
Dużym krokiem byłby jeszcze obowiązek wyraźnego znakowania quadów przez wszelkiej maści wypożyczalnie. Coś na wzór numerów łódek. Wtedy fotka z drona i pozamiatane.
Nadleśnictwo Mrągowo obejmuje blisko 20 tysięcy hektarów lasów, a Straż Leśna posiada jednego Hiluxa... dwa lata temu rozmawiałem z komendantem tej Straży Leśnej. Po za nim, w służbie był tylko jeszcze jeden strażnik. Nie wiem, czy i jak sytuacja się zmieniała od tego czasu.
W czasie pandemii na quadach jeździła policja... po parkingach marketów i wlepiali mandaty za brak szmaty na