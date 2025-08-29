Przepisy to jedno, a ich egzekwowanie to drugie. Będą dalej jeździć bez rejestracji i nikt ich nie złapie. A pojedynczy pechowcy zapłacą kilkaset, może nawet dwa tysiące złotych... to nadal grosze. Gdyby tak następował przepadek pojazdu, którym się poruszają, to myślę że wielu by się zastanowiło. A 2 tys. zł??? To śmieszna kara, tym bardziej, że szansa jej dostania jest minimalna.