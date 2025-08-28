Pierwszy polski reaktor SMR powstanie we Włocławku. Jest porozumienie
ORLEN i Synthos uzgodniły nowy model działania spółki OSGE, odpowiedzialnej za rozwój małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce. Efektem porozumienia ma być budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w technologii BWRX-300 we Wrocławku.
Nie ma takiej technologii SMR wciąż jest w fazie projektów i testów. To nie gotowy produkt, tylko ambitne plany na przyszłość, które w praktyce mogą jeszcze długo nie ujrzeć światła dziennego.
@sikorx takie nierentowne że przed podatkami mamy najtańszy prąd w Europie, a wiatraczkowi duńczycy najdroższy prad przed podatkami, jak i po podatkach. W ogóle przed ETS
Nie chwal węża przed wytryskiem.