Pierwszy polski SMR we Włocławku XD Jasne, zaraz po tym jak technologia w końcu powstanie… czyli pewnie w 2137. Na razie brzmi to jak budowanie rakiety w garażu przy pomocy taśmy klejącej i starego roweru, a kiedy planujemy lot na Marsa?

Nie ma takiej technologii SMR wciąż jest w fazie projektów i testów. To nie gotowy produkt, tylko ambitne plany na przyszłość, które w praktyce mogą jeszcze długo nie ujrzeć światła dziennego.