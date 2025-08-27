19-latek zmarł w szpitalu po interwencji policji
19-letni Oliwier - trafił do szpitala ze śladami pobicia wprost z policyjnej interwencji. Zmarł na drugi dzień... Do tych tragicznych zdarzeń doszło w Elblągu 15 sierpnia na ul. Robotniczej. Sprawę bada prokuratura.Nietutejszy1988
Komentarze (43)
Ludzie wzywają policję.
Patus atakuje policję.
Policja z pomocą ludzi go zakuwa(bo typ nafurany i trza kupy ludzi). W trakcie w ruch idzie pałka, pewnie próbowali typa spacyfikować jak jeszcze nie zajarzyli, że narko w krwi daje supermoce.
Patus trafia do szpitala.
Pikawa siada od narko.
el fin
Na miejscu interwencji w trakcie rozmowy z policjantami zgłaszający pokazał im film nagrany telefonem, na którym uwiecznił agresywne zachowanie młodego mężczyzny. Dodał, że
@Anomalocaracid: porządne słowiańskie, staropolskie imię, czego nie można powiedzieć o Brajanach, Oliwierach i Alankach.
Jednego mniej. Oni sami sobie gotują ten los. Policja nie ponosi tutaj żadnej winy. Jak człowiek nic nie robi, to się niebiescy nigdy nie czepiają.