Włochy: Zakaz telefonów komórkowych w szkołach średnich. Trwają przygotowania
Szkoły średnie we Włoszech przygotowują się do egzekwowania od nowego roku szkolnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych w klasach. Szykowane są specjalne szafki na klucz, haczyki na futerały na telefony i miejsca, w których sprzęt będzie oddawany w depozyt.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Włożyc w edukacje jednak więcej pieniędzy, niech tam są prawdziwe ciekawe zajecia, które rozwijają. Mniejsze klasy. Więcej interaktywności. Szybciej mechanika elektronika, medycyjna, nauka o żywieniu i swoim ciele. Jak jeść, jak ćwiczyć, czego unikać. Prawdziwy WF i sekcje sportowe.
Od kiedy ja chodziłem do szkoły nic się tam nie zmieniło, a w
3 dekady temu niestety nie było (jak i wielu innych rzeczy) ciekaw jestem czy po takim czasie coś sie zmieniło
szkoła zawsze uczy wsteczniactwa