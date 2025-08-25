Burkina Faso: "STOP" modyfikowaniu genetycznemu owadów przez Billa Gatesa!
Malaria co roku zabija 600 000 ludzi. Gates finansuje NGOsy modyfikujące geny komarów, by nie przenosiły chorób. Dyktator rozkazał natychmiastowe zniszczenie wszystkich próbek i zakaz badań, bo "to nieodwracalne, nieprzewidywalne i neokolonializm naukowy". Protesty też są w Mali, Ugandzie i Ghanie.nieco
https://www.populationpyramid.net/africa/2024/
https://www.populationpyramid.net/poland/2024/
Oczywiście szacunki i wskaźniki są liczone wg dzisiejszych realiów i sporo może się zmienić. Np. Bill Gates może próbować to zmienić :P
https://www.youtube.com/watch?v=LrqhPrW1U7Y
btw. spokojnie biali
Ludzie ingerowali w życie każdego gatunku na tej planecie, także luz XD
Niby tak ale czasem trzeba ingerować.
https://youtu.be/zxq60I5RSW8?si=uYAXeyxu-JPsFmHB