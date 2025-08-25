Pełna lista projektów z dotacjami
Komentarze (179)
najlepsze
@WybuchowyCzajnik: Niestety z tego podatku pieniądze również trafia do artystów.
Nazwa / Tytuł przedsięwzięcia:
"KOLEJE LOSU"
"SŁUCHANIE MOLIERA"
"WIRTUALNE WYBRZEŻE SZTUKI"
@w9rT_wv_bIAn37l: kojarzysz z filmów literackie spedycja ludzi co czytają poezje w jakichs lokalach? Właśnie na to. Coś co w sumie, prawie jest darmowe. Wystarczy zapisać siw do biblioteki.
Uśredniając, że na beneficjenta przypada 100 klocków to właśnie zasłużyliśmy kraj na ile? 100 baniek? Ponad Sasin na 1000 mega wartościowych inwestycji kulturalnych, które będziemy spłacać do emerytury twojej i mojej
Chyba mam swojego faworyta. Niecałe 200k pln. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxD
https://x.com/jachcy/status/1960013460030496769/photo/1
JPRD
@muak47: wykop jest bardziej poważny od mediów rządowych xD
Gorzej, czasem się nawet żyć odechciewa.
Mam nadzieję, że to jakiś spektakl, a nie bezczelna próbna wyłudzenia.
@rfk_90Hz: i można jeszcze skasować kasę za bilety XD