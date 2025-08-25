O tak, ideologia, woke, rownosc, zanik wzorcow, nie naruzcamy plci itp



ale jak trzeba zwalic wine na jakas grupe to nagle bez problemu mozna wszystkie osoby wrzucic do wora z napisem "mezczyzni", jak oni moga tak narzucac mi plec, moze czuje sie nastoletnia dziewczyna albo taboretem a to ze nie lubie disneya nie okresla mojej plci.



Takie akcje tylko potwierdzaja ze nikt tam na powaznie tak nie mysli a jak d--a sie Pokaż całość