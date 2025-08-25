Pułapka w mObywatelu. Skarbówka wygrywa na razie w sądach
"Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń" - bo tak się nazywa usługa w ramach mObywatelaarecki66
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
"Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń" - bo tak się nazywa usługa w ramach mObywatelaarecki66
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (69)
najlepsze
@GoogleFuchsiaZgubilemHaslo: W razie wątpliwości, to tylko polecony ZPO. ¯\(ツ)/¯
a listonosz nie doniesie awiza i poczta zaraportuje że dwa wezwania do odbioru były dostarczone
Chcieliście informatyzację to macie e-US, ePUAP i e-Doręczenia a ty się obywatelu zastanawiaj czym są "formalne zasady korespondencji z sądami administracyjnymi" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.youtube.com/watch?v=eoZ7vcrU7iM
A to niby z jakiej paki?
Ale niby skąd przeciętny obywatel ma wiedzieć której usługi używać?
Ale równo z wdrażaniem e-Doręczeń powinna iść legislacja. Albo w ogóle powinien pozostać jeden system, po cholerę nam dwa?
@janekplaskacz: Żeby można było odsyłać obywatela od jednego systemu do innego albo uwalić mu wniosek albo skargę, bo wysłał nie tam gdzie trzeba. ¯\(ツ)/¯
PS. Mam nadzieję, że ja nie xD
Wdrożone?
Tak panie ministrze!
Działa?
Nie panie ministrze!
ePUAP był projektowany przez ślepego kowala na podstawie wytycznych przygotowanych przez klauna. Wybierając skrzynkę i urząd można kręcić się w kółko a do tego nikt nie pomyślał, żeby urzędy miały skrzynki ogólne, gdzie można wysłać pismo spoza katalogu spraw.
@janekplaskacz: przecież jest pismo ogólne?