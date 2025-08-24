"Te panele słoneczne „nalepiliśmy” już wszędzie, gdzie tylko można i doszliśmy do momentu, że nie mamy już, gdzie ich umieszczać, bo trudno akceptować wycinanie lasów, aby instalować panele, a więc możliwości rozwoju energetyki słonecznej są coraz mniejsze. Oczywiście będzie się ona jeszcze rozwijała, ale już nie w takim tempie."



A to g... prawda - można "nalepić" wielokrotnie więcej, problem jest w przedsiębiorstwach energetycznych, które bronią się rękami i nogami przed kolejnymi przyłączeniami Pokaż całość