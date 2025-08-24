Morskie farmy wiatrowe są nieopłacalne - dają prąd w cenie 1000zł/MWh
Nawet nie biorąc pod uwagę subsydiów to energia z wiatraków morskich jest bardzo droga i możemy już dziś mówić o ponad 1000 zł za 1 MWh. Z elektrowni konwencjonalnych, nawet jak się zapłaci ETS, to mówimy o kwocie 450-500 zł/MWh. Baltica 2 to koszt 30mld (28-29mld odpłynie za granice), sieć 20mldblessed_by_swiezonka
Pół kraju zasrane wiatrakami zamiast zrobić z 5 elektrowni atomowych i w końcu zamknąć ten temat wlakowany od 50 lat
@majk3l: NO PRZESTAN KLAMAC TYPIE XD DUNCZYCY PRZED PODATKAMI PLACA 881ZL/MWH, majac 56% energii z wiatru. WIATRAKI SA NAJDROŻSZE I NIESTABILNE
A to g... prawda - można "nalepić" wielokrotnie więcej, problem jest w przedsiębiorstwach energetycznych, które bronią się rękami i nogami przed kolejnymi przyłączeniami
Jest zamykana bo to stara technologia i przy dzisiejszych cena fotowoltaiki bardziej się opłaca ją zamknąć i postawić nową. Co zresztą będzie robione
@blessed_by_swiezonka: to w żaden sposób nie wynika z tego tekstu. wiemy jedynie że na przestrzeni 15 lat ta cena nie odpowiada inwestorowi
być może prognozują większy wzrost kosztów przez cały ten czas
a wysokie stopy procentowe powoduja ze duzo lepiej jest odlozyc gotowke "w banku" i czekac...
https://www.vestas.com/en/media/company-news/2025/vestas-wins-firm-order-for-the-nordlicht-1-offshore-win-c4128389
RFN jest państwem okupowanym, Siemens jest na granicy bankructwa, PLAN nic nie znaczy bez wdrożenia. No wdrożą i co, i będą dopłacać.
To warto pobawić się w demagoga i przeanalizować te tezy:
@blessed_by_swiezonka: a względem zarobków może podaj, bo są minimalnie poniżej ŚRODKA rankingu względem zarobków. Ale to już nie pasuje do narracji.
Ale rachunki końcowe wychodziły o ~30–40% wyższe, bo:
– ok. 55–60% to podatki i opłaty,
– 20–25% to opłaty sieciowe,
– tylko 20–25% to realny koszt
Przekładając to na chłopski rozum:
Wzrost CO2 w atmosferze -> więcej promieniowania jest absorbowane -> mniej ciepła „ucieka” w kosmos.
Mechanizm znany dosłownie od 150 lat, tylko szury nie chcą się z tym pogodzić, bo to niewygodne.
Uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE), uwzględniający wszystkie etapy inwestycji - od budowy po likwidację - jest kluczowym wskaźnikiem rentowności. Dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, całkowity koszt wyprodukowania 1 MWh wynosi od 470 do 515 złotych.
Wartość ta jest zgodna z cenami maksymalnymi określonymi przez polski rząd w aukcjach dla morskich farm wiatrowych, które w zależności od lokalizacji i warunków wynoszą od 471,83 zł/MWh do 512,32 zł/MWh. Te
Co to ma do ceny
Ty masz coś z głową?
Jak może się kończyć termin przydatności turbinom sprzed 5 lat? Jak można pisać takie bzdury widząc np. takie wykresy?
To wytłumacz to?
Nigdzie w Danii ceny nie sięgają ponad 400 euro za MWh. Są arenie wyższe, ale tylko dlatego, że faktycznie u nich połowa to podatki (brak zdziwienia: BOLZGA zaraz za nimi). Przypominam, że mówimy o jednym z najlepiej żyjących kraju na świecie i porównujemy z polską, gdzie zarobki są jakieś 3 razy niższe.
PRZECIEZ ODPISUJESZ NA KOMENATARZ W KTORYM DOKLADNIE CENA BEZ PODATKU JEST WPISANA !!!!!! TO JEST SPAM MAJACY UNIMOZLIWIC CZYTELNOSC WĄTKU
Widac że jakieś lobby górnicze.
Oczywiście wiatraki na morzu są drogie, nie aż tak jak w artykule, ale z 700zl może to być
Cala reszta ro stek bzdur