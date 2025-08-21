Policja aresztowała strażaka za krytykę szefa na prywatnej grupie.
Policja w Staffordshire poinformowała Roberta Mossa, że jego prawo do wolności wypowiedzi musi zostać ograniczone w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego po aresztowaniu pod zarzutem złośliwej komunikacji.Neocaridina
@FireDash: Tak jak cała UE która dziennie przyjmuje kilka tysięcy migrantów
ale wtedy co mieli pół świata pod butem, to swoich obywa... znaczy poddanych tak samo traktowali jak gunwo
nie bez kozery ludzie stamtąd spierdzlielali do nowego świata
@pablo103: Zawsze beka z pojęć lewak/prawak gdy rozchodzi się o UK. Tam przez 14 lat rządziła 'prawica' i kompletnie niczym się nie różniła od 'lewicy'. No może największym sporem jest czy finansować komunikację publiczną. W UK nawet nie ma pozoru wyboru. To tak jakbyś miał nie wiem Tuska i Trzaskowskiego i Tusk to 'prawica' a Trzaskowski 'lewica'. Albo Kaczyńskiego i Czarnka i
Police used “Orwellian” powers to gag a firefighter and prevent him revealing he had been arrested after posting online messages criticising his bosses.
Staffordshire Police told Robert Moss that his right to “freedom of expression” had to be “limited to maintain public safety and order” following his arrest on suspicion of malicious