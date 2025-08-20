Nieznany obiekt eksplodował na Lubelszczyźnie. Spadł na pole
Niezidentyfikowany obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim (woj. lubelskie) i eksplodował wybijając szyby w okolicznych domach.federiczii
Komentarze (217)
@janan: patrzac na obecna sytuacje geopolityczna nawet jak to cos ruskiego to na 100% beda to wyciszac
Niedaleko jest Poligon Jagodne jest on używany przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego z Dęblina oraz często przez saperów Wojsk Lądowych
Znowu CSI wykop od razu wytłumaczył co i jak
Dziękuje
Choć jeśli by tak było to wojsko powinno od razu informować, że zgubili.
No i zapłn paliwa z takiego wabika raczej nie powybijałby szyb w okolicy.