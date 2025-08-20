Hity

tygodnia

W nocy ukradli mi Ursusa z przyczepką, proszę o wykop efekt
3956
Polki będą cieszyć się emeryturą 12 lat dłużej niż Polacy
2558
Produkty w kebabie przeterminowane o 11 tygodni.....kara....1000 złotych
1624
"Czy pan to zrozumiał? Czy pan to zrozumiał?!" Policja z okręgu jeleniogórskiego
1669
UEFA reaguje po tym, co zrobili Izraelczycy! Raków może dostać karę
1553

