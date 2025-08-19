Sieci sklepów rezygnują ze sprzedaży napojów. Powodem jest kaucja
Kolejna sieć sklepów ogłosiła rezygnację ze sprzedaży napojów w opakowaniach, które od 1 października będą podlegały zwrotowiTetsuya
Komentarze (188)
Jeden z najgorszych pomysłów UE. Właściwie stał się już symbolem zajmowania się p--------i i marnowaniem zasobów.
W sumie rezygnują sklepy, które sprzedaż napojów miały na dokładkę. Co nie zmienia faktu iż ten system to kolejny "podatek".
Jeśli butelki i puszki zostaną wyjęte z systemu odpadów komunalnych i „uciekną” do systemu kaucyjnego, firmy będą
zeby migranci mieli co sortowac
@krzysztofu: Będą miały tyle samo, bo norma jest jak piszesz
Do 2035 a nie w 2025 z tego co pamiętam, ale może źle pamiętam. Wiem, że startowało od 20% we wczesnym covidzie i też to
@Chlopaki_z_dzialeczek: ??? zarżnę mniejsze sklepy bo nie kupie coli w Leroyu? Matka wie, że ćpiesz? Te mniejsze sklepy nie muszą brać udziału w programie. Tylko molochy są zobligowane.
no to zapłacę. wolę zapłacić i żyć w czystym kraju a nie jak na bangladeskim wysypisku. Kto kupuje i smieci ten płaci a nie przenosci ten
Ogólnie plastik i mikroplastik z tych butelek to mega syf, szkodliwy dla zdrowia, a jest praktycznie wszędzie.
Ostatnio szukałem byle jakiego mleka, w szkle (jak za dawnych czasów), znalazłem tylko z Pilosa w Lidlu, 0.75l za 4,99
Praktycznie wszystko
Czyli już raz im 'pomogliśmy' niedzielami handlowymi, teraz zrobią to samo recyklingiem
A planety, gatunku, ani klimatu i tak nie uratujecie, zresztą żadne z tych nie potrzebuje nawet być uratowane.
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9B_czasu_dalekiej_przysz%C5%82o%C5%9Bci#Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87_Ziemi,_Uk%C5%82adu_S%C5%82onecznego_i_Wszech%C5%9Bwiata