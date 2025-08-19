Rząd UK idzie na wojnę z 4Chan, grożąc karami finansowymi £20 tys. dziennie
Na razie nie wiadomo jak tego dokonają bo 4chan jest w USA i na lokalnych serwerach.Neocaridina
Po drugie 4chan nie ma siedziby ani absolutnie nikogo w UK
Po trzecie, ultimo... ᕦ(òóˇ)ᕤ nie wiedzą chyba kogo chcą wqrwić. To może Ofcom bardzo zaboleć.
Oczywiście że się opłaci!
UK chce być coraz bardziej jak Rosja i nakładać kary z absurdalnych powodów. Oba faszystowskie kraje które śmią nazywać każdego kto się z nimi nie zgadza faszystami