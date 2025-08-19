No to zobaczymy jak osądzą tą sprawę i sprawę majtczaka. Chcę tylko zwrócić uwagę, że pomijając przyczyny mamy po 3 ofiary śmiertelne w każdym zdarzeniu. Czekam na fikołki prawnicze w obu przypadkach.



Każdy z tych sqr..., znaczy się sprawców powinien do końca życia gnić w pierdlu o suchym chlebie i wodzie x dsiennie.