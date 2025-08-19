Troje młodych ludzi zginęło w Grochowem. Co ze sprawcą wypadku?
43-letni sprawca tragicznego wypadku w miejscowości Grochowe (woj. podkarpackie) przebywa w szpitalu. Po wytrzeźwieniu ma zostać doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Mielcu. Przypomnijmy, w wypadku zginęli 19-letnia kobieta, jej 12-letni brat oraz jej chłopak, 18-letni obywatel Niemiec.o__0
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@miszczu90: To by oznaczało, że większość takich osób musiałaby dostać wieloletnią odsiadkę, bo przy grzywnej tylko 1000zł masz 900 000zł, kogo byłoby stać, żeby to zaplcić? Wiec zostaloby utrzymywanie takich pasozytów w więzieniu
@miszczu90: kara powinna być nieunikniona i błyskawiczna - kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów powinien z marszu powędrować do aresztu na kilka tygodni, bez okoliczności łagodzących. Nie za miesiąc, nie po rozprawie, tylko od razu - kierowca do aresztu, a auto na policyjny parking.
Każdy z tych sqr..., znaczy się sprawców powinien do końca życia gnić w pierdlu o suchym chlebie i wodzie x dsiennie.
@3majmipiwo: ja pie*dole, typowy wykopek to jednak typowy wykopek xD Majtczak nie uciekał n------y przed policją, więc nie wiem, o jakich fikołkach miałaby być tu mowa, skoro to zupełnie inne okoliczności.
doszło do wypadku.
Na miejscu szybko pojawiła się policja.
tu dum tsssss