Dzieci na zamówienie? Rodzice płacą fortunę za "inteligentne" embriony
W Dolinie Krzemowej rodzi się nowy trend, który jeszcze niedawno wydawał się domeną literatury science fiction. Coraz wistarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 96
- Odpowiedz
W Dolinie Krzemowej rodzi się nowy trend, który jeszcze niedawno wydawał się domeną literatury science fiction. Coraz wistarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (96)
najlepsze
@enron: A eugenika prawie 100 lat temu dbała o "jakość" dzieci tyle że w skali narodu. Same zyski.
Malarz-akwarelista dobrze chciał. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pewnie za jakiś czas debile będą rodziły się wyłącznie u biedaków tylko pogłębiając problem xd
@daunowix: dziwną masz definicję ambitności
P.S. Chińczycy pochwalili się sukcesem - pytanie ile było po drodze porażek i jakie monstra z tego wyszły. CRISP jest dość dobrą metodą, ale niedoskonałą. Może powodować skutki "uboczne" np. zniszczenie łańcucha DNA.