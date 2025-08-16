Ewidentny znak, że połowa polaków nie potrafi prowadzić auta. 99% czasu za kółkiem spędzają na trasie osiedle - biedronka i kiedy ruszają w normalny pozamiejski ruch uliczny to jest jakaś tragedia.

Zwróćmy uwagę, że większość tych wypadków śmiertelnych to conajmniej krajówki. Takie sieroty drogowe które całe swoje życie tłuką maks dwie trasy (do roboty i do hipermarketu) kiedy muszą wyjechać na trasę której nie da się zrobić z pamięci to po prostu Pokaż całość