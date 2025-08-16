Ja wiem... Trump, Putin, KPO, imigranci, majtczak, wojna kielecki-winiary, lek na raka i nowe baterie, a to dopiero początek spokojnej soboty... A może by tak trochę odskoczni od tego wszystkiego ?

Przychodzę do Was z propozycją dobrej zabawy i utarcia nosa dzięki sile wykopu - jest sobie pewna społeczność ludzi w wieku 18-40 lat licząca może ze 100 osób, siedzimy wszyscy na discordzie i gramy sobie w grę podobną do erepublik lub esim - pewnie większość z Was kojarzy. Dla nieznających - gra geopolityczna z realną gospodarką, firmami, gazetami, wojnami, dyplomacją, polityką w tym możliwością zostania kongresmenem, prezydentem, MON'em, sojuszami, giełdą, ekwipunkiem, przedmiotami produkowanymi w firmach, szpitalami itp. w której gramy z ludźmi z całego świata. W grze jest dopiero łącznie około 700 graczy, a my znaleźliśmy się w tarapatach - atakuje nas jednocześnie 11 państw w tym 3 najmocniejsze na serwerze.

Pomyślałem sobie, że skoro tak się chcą bawić z polską to idę po starszego brata - no i przyszedłem do Was. Chcą wyd**ać Freda, ale to Fred wyd**a ich !!!

Nie ma czasu na tłumaczenie co i jak - zapraszamy do wyjaśnienia tych cwaniaczków. Nie będzie nam rusek, rumun czy arab pluł w twarz !!! Zalejemy ich liczebnością panie generale. Dla każdego z Was po wejściu na naszego discorda (link znajdziecie bezpośrednio w grze) mamy przygotowane małe gifty, które pomogą Wam na starcie, wszystkiego co ważne dowiecie się od nas lub z naszego FAQ na DC.

Zostawiam tutaj czysty link do gry bo tak wypada: Czysty link

Ale gorąco zachęcam do wejścia z linka z refem: Link z refem - obaj po wbiciu przez Ciebie 10 lvl dostaniemy taką samą ilość waluty z gry, a ja już na discordzie zobowiązałem się przed całą naszą społecznością przekazać tą walutę na rozwój naszych jednostek bojowych, aby zrobić w nich miejsce dla nowych i na pomoc tymże nowym obywatelom na początku Waszej przygody.

Serdecznie zapraszamy do pokazania, że mimo, że lejemy się między sobą o to czy sernik ma być z rodzynkami czy bez to w sytuacji, gdy atakuje nas połowa świata potrafimy się fajnie zgrać chociaż na chwilę, zrobić porządek z wrogiem i wrócić do bicia się między sobą ;D