Wychowałem sie w Elblągu i z tatą przeszedłem pieszo lub rowerem cala Wyszoczyzne, kocham te tereny i mam ogromny sentyment. Jest tam wiele fajnych miejscowości, na czele z moimi ukochanymi Kadynami, Tolkmicko, Próchnik, Łęcze, Suchacz, Pogrodzie, Milejewo - świetna była Kolej Nadzalewowa z Elbląga do Braniewa, obecnie nieczynna ale pasjonaci zorganizowali tam ruch drezynowy. Za dzieciaka kąpalismy sie w Jeleniej Dolinie gdzie stały wiaty z głowami smoków. Bażantarnia, las komunalny Elbląga jest Pokaż całość