Unia zamierza ograniczyć handel używanymi samochodami
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem UE, od 2026 roku będzie o wiele trudniej sprzedać samochód z drugiej ręki. Nie będzie można wystawiać na sprzedaż online używanych samochodów bez ważnego badania technicznego lub opinii rzeczoznawcy.Oline
Komentarze (86)
najlepsze
Typowy News z rana. banda urzędników których nie wybrał nikt, jak zawsze chce coś ograniczyć albo zakazać.
Polacy kochają samochody. Unia ciężko pracuje na swoją reputację.
Co ty za głupoty piszesz? Jakie "czyli"? Przeglądu nie musisz robić jak auto nie jeździ. Nic nie trzeba wyrejestrowywac (a nawet się nie
I sprawa dotyczy wystawiania takich samochodów online, chyba że z badaniem technicznym lub opinią rzeczoznawcy. Sama sprzedaż w komisie czy indywidualnie od kogoś pozostaje po staremu. Dobra zmiana dla konsumentów, a wy narzekacie.
Znajomym z fejsbuka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
że kilka, bardziej kilkanaście lat temu za takie kartki niektóre gminy próbowały nakładać na sprzedających opłatę targową ¯\(ツ)/¯
Ehh prawaki prawaki, wy to jednak osobny gatunek jesteście. XDD
Nie ma tam nic z tych bzdur, które są w tym "artykule".
@Jurand-ze-Spychowa: No właśnie nie. Chodzi o auta używane bez przeglądu. Owszem, wśród tej kategorii na pewno są szroty, ale są też inne przypadki.
Są np. auta z awarią, które ktoś mógłby chcieć kupić i sobie naprawić albo tzw. "projekty" do skończenia.