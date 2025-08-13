Ryp ! I kolejna opłata. Tym razem za opakowania.
Siedzi sobie na ministerialnym stołeczku nijaka P. Hennig-Kloska z PL2050 (dziwnie nie wywalona za całokształt) i jej się nudzi. Tak bardzo się nudzi, że w ministerstwie wymyślili, jak Polaków łupić bardziej. Dla nas extra opłaty przerzucone przez producentów na kupujących a dla Januszeksów jachty !Contractor
@panpromo09: Bruksela i Berlin,
a zmanipulowani ludzie zagłosowali za wskazanym wyborem
@Wolfr: nie przejdzie. Znowu ją wybiorą, jeśli tylko będzie miała dobre miejsce na liście, bo statystyczny wyborca ma pamięć złotej rybki
Mógłbym również rozpisać dokładnie na 3 strony, ale po co? Czlowiek myśląc wie, kiedy sie używa pewnych skrótów, dlatego pominąłem między innymi, że taka firma wie wiele filarów- czyli samorządy, urzędy. Też powinienem rozpisać jak to tam ma działać?
A co do wymiany składu: tutaj następuje to czego
Tak, oczywiście że to producent za to zapłaci i oczywiście że tych kosztów nie przerzuci na klienta... XD
To już przestaje być kurua zabawne. Europa już nie jest konkurencyjna a będzie jeszcze mniej. A
