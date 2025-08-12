Przyjechał ratować życie w szpitalu. Dostał plik mandatów
Janusz Zabawski przyjechał na SOR szpitala w Olkuszu w ciężkim stanie. Natychmiast trafił na oddział. Kiedy dziesięć dni później wyszedł z placówki, za wycieraczką auta zastał plik mandatów od zarządcy parkingu. Jego reklamację odrzucono. Nie pomógł też szpital i starosta.Kolekcjoner_dusz
Ogólnie to co powinien zrobić ten pan, o czym nie wiedział, to zignorować te wezwania, ponieważ to po stronie apcoa leży udowodnienie kto i kiedy zawarł z nimi umowę (patrz regulamin). A tak to się pan Janusz przyznał, że to on, i go mają w
@Morf: w okolicy szpital - spółka powiatowa wydzierżawił parking - nic innego oprócz szpitala i bloków w okolicy nie ma, żadnej większej firmy, a do centrum w uj daleko, czyli jeśli chcesz tam tam zaparkować na 99% w jakimś celu udajesz się do szpitala.
To razem z płatnym parkingiem szpitalnym pojawiły się zakazy, słupkoza totalna i ciągle się policja