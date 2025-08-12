Afera z parkingiem / szpitalem w Olkuszu? Nowe, nie znałem. Prywatyzujmy szpitale mówili, będzie fajnie mówili. Oczywiście Ministerstwo Zdrowia problemu nie widzie. Szpital jest wydzierżawiony prywatnej firmie wraz z całym terenem. Prywatna firma ma prawo zarządzać tym terenem jak chce. Tylko że sama nie zarządza ale wynajmuje jedną z tych firm od "zarządzania parkingami" a one zarabiają wyłącznie na tych opłatach dodatkowych. Szpital problemu nie widzi bo chociaż świadczy usługi publiczne, w Pokaż całość