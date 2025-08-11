Ari Kytsya, tak? Wyjątkowo słaba onlyfansiara, ciągle coś gada w trakcie penetracji, robi jakieś głupawe śmiechy które rozpraszają podczas pałowania wiplera, jej lesbijskie występy są symboliczne i nieco żenujące, test analnych buttplugów? Beznadzieja, jakby pierwszy raz była przed kamerą, ciągle gada i się śmieje zamiast skupić się na wierceniu d--y. Losowe s-x-taśmy są może i naturalistyczne, ale słabo wyreżyserowane i dość marnej jakości jak na 2025 gdzie mamy kamerki full hd w Pokaż całość