Deweloperzy zostali potraktowani jak oszuści i złodzieje
A to dopiero początek dobrych wieści :)
Ile przecież było kiedyś afer, że deweloper upadał i ludzi zostawali ze spłacaniem dziury w ziemi. Wprowadzono prawo które nakazuje wypłaty kredytów w transzach i nagle się okazało się, że jednak da się kończyć budowy xD
Deweloper jest zmęczony, czego nie rozumiecie ( ͡º ͜ʖ͡º)
Dokręcać śrubę tym s@#%@#@m aż się zesraja ( ͡° ͜ʖ ͡°)
„Znam wielu deweloperów, którzy 11 września na wszelki wypadek podniosą o kilka procent cenniki i będą dawać większe rabaty, żeby nie raportować podnoszenia stawek lub robić to jak najrzadziej, bo to jest strasznie męczące - tłumaczy Robert Chojnacki, prezes zarządu Rednet”
Oj aby się za bardzo nie zmęczył na dymaniu Polaków