Nauczyciel pilnie poszukiwany. 20 tys. ofert pracy, a chętnych brak
Na kilka tygodni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2025/2026 w bazie ogłoszeń kuratoriów i urzędów miast widniejearecki66
Komentarze (124)
najlepsze
Ja wtedy zacząłem tracić wiarę w to państwo, bo do matury musiałem się przygotowywać zupełnie sam. Gdyby nie internet i ludzie, którzy za darmo tam wiedzę udostępniają, to pewnie bym
@Elmaak: nie cały wykop, tylko ten pisiorski, na ktorego szczuła swego czasu tv szczujnia pisu. Nawet mam w pracy gościa, pisiora, ktory gadał te same smieci co pisowska narracja, a do tego sam ma zonę, nauczycielkę, która sama nie zarabia tyle co pisiory powiedziały, ale do pustego łba nie przemówisz
@masz_fajne_donice: czyli jednak dalej za mało. Żeby poradzić sobie z brakiem zainteresowań na wakaty i wytworzyć warunki do konkurencji to stawki muszą być wyższe.
@totem_lesnych_ludzi: Mam paru znajomych nauczycieli i za takimi PRZYSZŁYMI patusami z branżówek wstawiają sie rodzice, a "dzieci" dzięki orzeczeniom z poradni psychologiczno-pedagogicznych mogą spokojnie terroryzować nauczycieli i innych współuczniów. Postraszenie kartkówką czy uwagą to jedno wielkie g---o, które działa przez pierwsze
@Dbzdur: od tego to są rodzice/opiekunowie
sznurować buty i podcierać po dwójce też ma cię uczyć nauczyciel ? Ludzie skąd wy się bierzecie......
Przecież tak było zawsze.
@ropuchapodkamieniem: Nikogo, dlatego sklej pysk, jeśli nie zrozumiałeś prostego przekazu xd