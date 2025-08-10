25 lat temu będąc na wycieczce w górach na koniec podstawówki chłopaki wpadli na pomysł, żeby naszczać do takiego górskiego źródełka. Żeby nie było zbyt przyjemnie podbiegli parę metrów wyżej żeby się schować.



Niżej reszta wycieczki wraz z nauczycielami nabierała sobie do butelek czyściutką wodę ze źródła nie będąc świadomymi że nabrali sobie szczochów tych gagatków.



Ja na szczęście nabrałem wcześniej, jeszcze jak oni byli, czyli pewnie miałem szczochy innych turysów.