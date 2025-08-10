Nastolatka wypiła wodę z górskiego potoku. "Prawie umarła"
Podczas górskiej wędrówki w słowackich Tatrach 17-letnia turystka napiła się wody ze strumienia, co doprowadziło do poważnego zatrucia. Na miejsce wezwano ratowników, którzy zastali dziewczynę z silnymi skurczami żołądka i wymiotami. Kilka godzin nastolatka w ciężkim stanie trafiła do szpitala.rybak_fischermann
Komentarze (120)
najlepsze
Kto nie ryzykuje, ten helikopterem nie lata ;-)
A tak serio - no, pech. Pewnie wiele osób piło wodę z górskich strumieni. Sam do nich należę. Nie była jakoś wybitnie smaczna, ale nic mi po niej nie było.
Tyle gó*na się na mnie wylało że to głowa mała - 99% odpowiedzi twierdziła że nie jestem prawdziwym miłośnikiem gór, że powinienem chłeptać wodę prosto z potoku i jeszcze dziękować za ten dar a dorzucanie jakichkolwiek tabletek czy filtracja to profanacja.
Kij tam, że tej wody nikt nie bada. Że 10 metrów wyżej może szczać
Filtracja na poziomie 99%, dostępna praktycznie wszędzie.
Woda z posmakiem chloru. Still better than sraczka albo szpital.
https://fakty.tvn24.pl/zobacz-fakty/do-listy-tatrzanskich-zagrozen-dolaczylo-zatrucie-pokarmowe-lepiej-nie-pic-wody-z-potokow-gorskich-st8061855
@emre899: Dlatego TPN planuje docelowo kanalizację od Łysej przez Wodogrzmoty aż do Moka.
W tym roku budują do Wiktorówek z Małego Cichego i w Kościeliskiej (do Pisanej), a już zbudowana jest do Kalatówek i na Kondratową.
https://tpn.gov.pl/aktualnosci/tatrzanski-park-narodowy-z-niemal-dziesieciomilionowym-dofinansowaniem
https://tpn.gov.pl/aktualnosci/zamkniecie-szlaku-w-dolinie-koscieliskiej
Niżej reszta wycieczki wraz z nauczycielami nabierała sobie do butelek czyściutką wodę ze źródła nie będąc świadomymi że nabrali sobie szczochów tych gagatków.
Ja na szczęście nabrałem wcześniej, jeszcze jak oni byli, czyli pewnie miałem szczochy innych turysów.
Do tego dobrze jest mieć jeszcze jakiś filtr węglowy, bo on z kolei filtruje metale ciężkie. Po takim zabiegu można pić nawet z kałuży do której szczał niedźwiedź.