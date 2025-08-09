Tłumacząc z politycznego na nasze: "Tusk, debilu, jak mogłeś pozwolić żeby obywatele dowiedzieli się na co ma pójść kasa z KPO".

Przecież UE nie obchodzi jak Polska roztrwoni te pieniądze - i tak sporą część będziemy musieli oddać. Jedynym problemem dla UE jest fakt, że obywatele się dowiedzieli i teraz trzeba "wyprostować" i "przykryć" sytuację, a kto ze "swoich" miał dostać i tak dostanie...