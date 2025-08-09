Warszawa. Przyszli w piżamach i kapciach. Protestowali przeciwko hałasowi w nocy
Pod Pałacem Kultury i Nauki zebrali się ludzie w piżamach i kapciach. To protest przeciwko głośnym samochodom i motocyklom terroryzujacym miasto nocą.Poludnik20
Komentarze (71)
Po prostu nie p-----l że "auta hałasują", bo w warszawsi zwłaszcza np przy Alejach Jerozolimskich urządzane są rajdy nocne z autami mega głośnymi. Tu chodzi o inną skalę s----------a niż zwykle auta jeżdżące w nocy.
Ostatnio coraz więcej na ulicach, modyfikowanych, sportowych, muscle carów i innego typu szpanerstwa.
Nie wiem politycy mają jak na dłoni informację że problem istnieje to nie wiem czym oni się zajmują
@lizak21: aktualnie zajmują się rozdzielaniem $$$ z KPO dla rodzin i znajomych ʕ•ᴥ•ʔ
@lizak21: a mało to u nas takich ścigantów co powodują wypadki? Prokuratura i sądy są dla nich wyrozumiałe strasznie, a politycy to cóż może się boją fikać tym środowiskom albo