Jak ja nienawidzę takich ludzkich śmieci. Po co to żyje?
Samo centrum Bielska-Białej, zabytkowa kamienica gdzie mieszkają rodziny z małymi dziećmi. Wchodzi takie guano i szcza na ścianę.
Samo centrum Bielska-Białej. Zabytkowa kamienica gdzie mieszkają rodziny z małymi dziećmi. Wchodzi takie guano i szcza na ścianę.ivan777
Jak ja nienawidzę takich ludzkich śmieci. Po co to żyje?
Samo centrum Bielska-Białej, zabytkowa kamienica gdzie mieszkają rodziny z małymi dziećmi. Wchodzi takie guano i szcza na ścianę.
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (64)
najlepsze
Gdyby mieszkały bez dzieci, byłoby wtedy spoko?
@wargi-sromowe-mniejsze: Tak, wtedy można. Mówi o tym pośrednio XXI przykazanie.
Nie będziesz szczał w zabytkowej kamienicy w której mieszkają rodzice z małymi dziećmi.
Zajebisty argument żeby nie szczać na klatce