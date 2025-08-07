zus anulował rente
mieszkanka Szczecina, miała 27 lat, gdy straciła wzrok i słuch. ZUS przyznał młodej kobiecie rentę teraz chce odzyskać 50kstefan_1971
wykopki placza nad jej losem a gdybys zrobil znalezisko o 30 latku ktory do tej pory nic nie robil ale domaga sie wyplaty za nic to by go zjedli zywcem
Mimo wszystko zus w drodze wyjatku dal jej ta rente pod warunkiem ze nie podejmie pracy
jak ciebie i kolege napadna sebixy ale koledze uda sie uciec to tez im pomagasz go zlapac, bo jak to tak ze ciebie dojechali a jego nie?
Nie, rozwiazaniem jest ograniczenie wałów i zmiana prawa zeby niewodoma dziewczyna miala lzej
Bo aby wystąpić o rentę w drodze wyjątku, podstawowym warunkiem jest odmowa ZUS.
I
Dostała rentę z tytułu niezdolności do pracy, a pracę podjęła, nie informując o tym ZUS, czyli pobierała nienależne jej świadczenie.