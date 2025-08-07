Zwiększyli kontrole biletów o 120%. Ludzie skarżą się, że nie kontrolują meneli
W miastach Metropolii GZM trwa intensywna walka z jazdą na gapę. W pierwszym półroczu 2025 roku przeprowadzono już ponad 150 tysięcy kontroli biletowych. Pasażerowie skarżą się jednak na to, że kontrolują tylko młodych, a agresywnych i pijaków omijają, a w pojazdach coraz bardziej śmierdzi.ZobaczLink
W Holandii np. standardem jest, że wsiadasz przez przednie drzwi, u kierowcy albo kupujesz bilet, albo odbijasz. Jak ktoś wejdzie przez środkowe drzwi to kierowca nie ruszy autobusu.
Nie ma automatu to nie powinni sprawdzać biletów bo ich do wszystkich gwiazdek NIE MA
plus znika problem zastanawiania się jaki tym razem przyjedzie autobus/banka i czy biletomat będzie na kartę czy monety.
no i w Krakowie tak jest, jeśli w pojeździe nie ma sprawnego biletomatu i nie masz możliwości kupna biletu,
@ekektrykpozdalnym: nie, po prostu określony promil popełnia ciągle przestępstwa czy wykroczenia , to stały procent tej samej patologii który coś robi 100 razy
@MarianoaItaliano: w wielu miastach to jest główny problem jeżeli chodzi o przepustowość w godzinach szczytu. przystanki tramwajowe często są przy skrzyżowaniach(aby umożliwić sprawne przesiadki na inne tramwaje lub autobusy). skrzyżowania często są sterowane przez światła. światła są tak ustawione, żeby w jednym cyklu przejechał tramwaj oraz zdążyli wsiąść ludzie. niektóre skrzyżowania w centrum miasta(np.