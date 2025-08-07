W sumie to taki paradoks że w tej kombinatorskiej Polsce mamy taki system w komunikacji miejskiej, który jest bazowany na uczciwości pasażerów i przypadkowych kontrolach, podczas gdy w wielu krajach skandynawskich, UK czy Niemczech a w niektórych miastach nawet w Rosji czy na Białorusi gdzie komunikacja jest tania jak barszcz - normą jest wsiadanie pierwszymi drzwiami i obowiązek kupna biletu przez pasażera u kierowcy lub konduktora bądź odbicia się kartą na czytniku Pokaż całość