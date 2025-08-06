Najbardziej szokujące w tym filmie jest to, że takie skrajnie, wręcz karykaturalnie stereotypowe karyny jeszcze nadal istnieją w 2025 roku. Mogłoby się wydawać, że taki gatunek już bezpowrotnie wyginął gdzieś najpóźniej w 2010 roku, po tym jak:

1) Polska weszła do Schengen i rozjechali się po zachodniej Europie, tam robiąc chlew i przynosząc wstyd Polakom

2) internet zaczął cisnąć bekę z typowych Sebixów i dresiarzy